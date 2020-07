Il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto si è dimesso (Di lunedì 20 luglio 2020) Il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto si è dimesso oggi con una lettera di dimissioni fatta recapitare al Segretario generale del Comune di Favignana da Michele Cavarretta, avvocato di fiducia di Pagoto. Le dimissioni arrivano a seguito dell’inchiesta giudiziaria denominata “AEGADES” che ha portato Giuseppe Pagoto agli arresti domiciliari. Pur essendo stato sospeso dall’incarico del... L'articolo Il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto si è dimesso puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

