Il Paradiso delle Signore nuove puntate: baci e abbracci ci saranno (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Coronavirus non intaccherà la trama delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Negli episodi che vedremo a settembre non mancheranno baci e abbracci, gesti predominanti in ogni soap che si rispetti. E il Covid-19? Come spiegato su Instagram da Federica De Benedettis – interprete di Roberta Pellegrino – la produzione sta lavorando in … L'articolo Il Paradiso delle Signore nuove puntate: baci e abbracci ci saranno proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

CasaLettori : RT @salutiawilli: 'Ti ho lasciato scegliere, quindi scegli tra morire sul mio petto o sui quaderni delle mie poesie. Scegli l’amore, o il n… - patriziaprestip : RT @patriziaprestip: Dell’Europa vorrebbe solo benefici: moneta unica, mercato aperto e sedi fiscali delle aziende altrui perché Olanda co… - patriziaprestip : Dell’Europa vorrebbe solo benefici: moneta unica, mercato aperto e sedi fiscali delle aziende altrui perché Olanda… - adelestancati : RT @salutiawilli: 'Ti ho lasciato scegliere, quindi scegli tra morire sul mio petto o sui quaderni delle mie poesie. Scegli l’amore, o il n… - salutiawilli : 'Ti ho lasciato scegliere, quindi scegli tra morire sul mio petto o sui quaderni delle mie poesie. Scegli l’amore,… -