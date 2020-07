Frittata di patate: il trucco per renderla alta e soffice. La ricetta (Di lunedì 20 luglio 2020) La Frittata di patate è un secondo piatto semplice da realizzare e davvero gustoso. Una pietanza rustica della cucina italiana e non solo. La ricetta per rendere alta la Frittata di patate La Frittata di patate è un secondo piatto semplice e veloce da preparare. Una pietanza rustica della cucina italiana e non solo. Ottima da gustare calda o fredda e può essere servita come antipasto o come piatto unico. Con pochissimi ingredienti è possibile creare un secondo ricco di gusto ed apprezzato anche dai più piccoli. Vediamo insieme la ricetta della Frittata di patate Ingredienti 600 gr di patate 4 uova parmigiano grattugiato q.b. sale, ... Leggi su bloglive

PatateLapetite : RT @Ire_Lica: @tufotufino @tripposauro @LSbotta Non tutta la mia cucina, scommetto su spaghetti con cozze, basilico e pecorino, frittata di… - fritatalover : RT @Ire_Lica: @tufotufino @tripposauro @LSbotta Non tutta la mia cucina, scommetto su spaghetti con cozze, basilico e pecorino, frittata di… - Ire_Lica : @tufotufino @tripposauro @LSbotta Non tutta la mia cucina, scommetto su spaghetti con cozze, basilico e pecorino, f… - fritatalover : RT @Milanista_Medio: Conversazione normale per poter comunicare con una persona: 'Ciao, come va?'..... Conversazioni tra me @cuddlepoetry e… - miocugino1 : RT @Milanista_Medio: Conversazione normale per poter comunicare con una persona: 'Ciao, come va?'..... Conversazioni tra me @cuddlepoetry e… -

Ultime Notizie dalla rete : Frittata patate Frittata di patate: il trucco per renderla alta e soffice. La ricetta BlogLive.it Organizzare una cena leggera per non ingrassare e conciliare il sonno

D’estate a causa del caldo, si mangia tardi. Facciamo tardi al lavoro, ci concediamo una passeggiata per sfogare le tensioni della giornata, cerchiamo una brezza d’aria serale e la frittata è fatta. M ...

La dieta se hai più di 65 anni. Tutti i menu della settimana

Latte e fette biscottate al mattino, pasta al pomodoro e petto di pollo oppure una bella frittata di patate per pranzo, alici o lenticchie a cena: sono i menù per una vecchiaia in salute. Salute e ben ...

D’estate a causa del caldo, si mangia tardi. Facciamo tardi al lavoro, ci concediamo una passeggiata per sfogare le tensioni della giornata, cerchiamo una brezza d’aria serale e la frittata è fatta. M ...Latte e fette biscottate al mattino, pasta al pomodoro e petto di pollo oppure una bella frittata di patate per pranzo, alici o lenticchie a cena: sono i menù per una vecchiaia in salute. Salute e ben ...