EssilorLuxottica fa causa a GrandVision (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – EssilorLuxottica fa causa a GrandVision per possibile violazione del contratto di acquisizione. La big italo-francese dell’occhialeria griffata ha intrapreso un’azione legale presso il Tribunale Distrettuale di Rotterdam, in Olanda, per ottenere informazioni da GrandVision. Lo scopo dell’azione legale è valutare come GrandVision abbia gestito il business durante l’emergenza Covid-19 e in che misura la stessa abbia violato i termini del contratto di acquisizione. Nonostante le ripetute richieste, GrandVision non ha mai voluto di fornire tali informazioni a EssilorLuxottica che ha quindi deciso di ricorrere alle vie legali. L’acquisizione della catena di negozi olandese è in corso a almeno un anno, Essilux ... Leggi su quifinanza

