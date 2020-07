Conte ritrova la sua maggioranza, per ora. Ma i giallorossi preparano la resa dei conti (Di lunedì 20 luglio 2020) Da Franceschini a Di Maio quadrato attorno al premier. Ma senza l'accordo il governo ha le ore contate. E prende quota l'ipotesi Draghi Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Conte ritrova Conte ritrova la sua maggioranza, per ora. Ma i giallorossi preparano resa dei conti Quotidiano.net Neurosummit. Notte di arringhe, pugni sbattuti e litigi. Senza intesa

Sono quasi le 6 del mattino quando i 27 leader europei si ritrovano alla plenaria del Consiglio europeo, dopo una lunga pausa dedicata ai negoziati a tavoli ristretti sul Recovery Fund. Pochi minuti, ...

Neanche il giorno in cui è nato il governo giallorosso si è visto un fenomeno simile. Un fiume di dichiarazioni di sperticato sostegno al premier che a Bruxelles combatte una battaglia in cui è in bal ...

