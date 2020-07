Calciomercato – Affari e trattative 20 luglio – Inter di nuovo su Dzeko; Napoli-Jovic (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Calciomercato almeno per quanto riguarda questo fine settimana è stato abbastanza fiacco ma non sono mancate notizie che possono cambiare il futuro di alcuni calciatori. Dzeko ritorna nei pensieri dell’Inter, così come Jovic in quelli del Napoli se salta definitivamente Osimhen. Gli Affari e le trattative proseguono. Inter: idea Dzeko se parte Sanchez Un anno fa l’Inter ha tentato fortemente Edin Dzeko, su richiesta di Antonio Conte, ma alla fine l’attaccante è rimasto alla Roma. Adesso, però, la trattativa potrebbe riaprirsi, soprattutto se i nerazzurri dovessero perdere Alexis Sanchez, che è richiesto da Guardiola al Manchester City, squadra che ... Leggi su giornal

Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato femminile | Gli affari più importanti di oggi - DiMarzio : #Calciomercato femminile | Gli affari più importanti di oggi - solonapoli24 : ??#Calciomercato Ma di cosa parlate?. Iniziata, anche se ormai dura tutta la stagione, la sagra del nulla. Affari f… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #AsRoma e #Napoli , la lite per le norme anti- #Covid finisce in Procura Federale. La firma di #DeLaurentiis sull'esposto, or… - zazoomblog : Calciomercato – Affari e trattative del 19 luglio – Napoli pessimismo per Osimhen - #Calciomercato #Affari… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Affari Calciomercato – Affari e trattative del 19 luglio – Napoli pessimismo per Osimhen Giornal Calciomercato Inter, idea a sorpresa dal Napoli! E un nome si avvicina…

Calciomercato Inter, arriva dalla Spagna l’ultima indiscrezione che potrebbe riguardare la prossima sessione di affari firmata da Marotta NEWS INTER – Nerazzurri sempre attivi. Il calciomercato è già ...

Calciomercato Juventus: presentata all’Atalanta l’offerta per Zapata

La Juventus accelera sul fronte di calciomercato che porta a Duvan Zapata (29). Lo stallo nella trattativa per Arkadiusz Milik, spinge Fabio Paratici a lavorare alle alternative e in questo momento qu ...

Calciomercato Inter, arriva dalla Spagna l’ultima indiscrezione che potrebbe riguardare la prossima sessione di affari firmata da Marotta NEWS INTER – Nerazzurri sempre attivi. Il calciomercato è già ...La Juventus accelera sul fronte di calciomercato che porta a Duvan Zapata (29). Lo stallo nella trattativa per Arkadiusz Milik, spinge Fabio Paratici a lavorare alle alternative e in questo momento qu ...