Boschi: “Conquistata da Ischia e da De Luca”. E su de Magistris… (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – È arrivata nella magica isola di Ischia Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, per godere di un po’ di relax e trascorrere qualche giorno all’insegna del mare, della salsedine e dell’Ischia Global Festival di cui è stata ospite. In questi giorni di estate post-pandemia l’onorevole ha confidato a Repubblica la sua percezione sulla ripartenza del turismo affermando: “Parlando con albergatori e ristoratori ci si rende conto che quest’anno fanno fatica. Alcune strutture ancora non hanno riaperto e molti hanno dovuto ridurre il personale: l’assenza dei turisti stranieri si fa sentire. La maggior parte delle famiglie qui vive di turismo e dell’indotto. Ritengo fondamentale rendere ... Leggi su anteprima24

