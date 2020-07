Borsa, seduta in rally per le banche. UBI resta in prima fila (Di lunedì 20 luglio 2020) (TeleBorsa) – Ottima seduta per il settore bancario che continua a trainare il mercato, forte di alcuni spunti relativi al consolidamento in ambito italiano. Troneggia UBI Banca con un rialzo del 13,74% dopo che Intesa Sanpaolo (oggi +1,65% in Borsa) ha rialzato il prezzo dell’OPS prevedendo una componente in denaro. Secondo gli analisti, il nuovo corrispettivo ed il premio offerto potrebbe convincere molti azionisti ad aderire, assicurando a Ca de Sass una larga maggioranza. Fanno bene anche altre banche, dai più indicate come papabili di altre operazioni di aggregazione, ad esempio MPS (+12%) assieme a Banco BPM (+6,08%), che potrebbero essere attori di un’operazione con Unicredit (-0,01%), secondo alcune speculazioni non commentate dal Gruppo di piazza Gae Aulenti. In disparte anche BPER ... Leggi su quifinanza

