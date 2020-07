Bloccato in Scozia, torna in Grecia viaggiando in bici per 48 giorni (Di lunedì 20 luglio 2020) Zaino in spalla, una scorta di pane e di sardine in scatola, ma anche un sacco a pelo, una tenda da campeggio e, soprattutto, una in grado di sostenere un'impresa titanica. Quando il suo volo è stato ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Bloccato Scozia Bloccato in Scozia, torna in Grecia viaggiando in bici per 48 giorni Il Messaggero Bloccato in Scozia, torna in Grecia viaggiando in bici per 48 giorni

Zaino in spalla, una scorta di pane e di sardine in scatola, ma anche un sacco a pelo, una tenda da campeggio e, soprattutto, una bicicletta in grado di sostenere un'impresa titanica. Quando il suo vo ...

I voli cancellati per Covid non lo fermano, Kleon attraversa l’Europa in bici per tornare a casa

Quando ha scoperto che il suo volo in partenza ma anche tutti gli altri erano stati annullati per l’emergenza coronavirus ha deciso di non arrendersi subito: ha preparato la sua bici con sacco a pelo ...

Zaino in spalla, una scorta di pane e di sardine in scatola, ma anche un sacco a pelo, una tenda da campeggio e, soprattutto, una bicicletta in grado di sostenere un'impresa titanica. Quando il suo vo ...Quando ha scoperto che il suo volo in partenza ma anche tutti gli altri erano stati annullati per l’emergenza coronavirus ha deciso di non arrendersi subito: ha preparato la sua bici con sacco a pelo ...