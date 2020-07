Anagni, auto va a fuoco con dentro mamma e figlia: salve per miracolo (Di lunedì 20 luglio 2020) Hanno rischiato di morire nella loro auto in fiamme: minuti di vero terrore, intorno alle 12 di oggi, ad Anagni, nei pressi del Convitto Principe di Piemonte. Qui, per cause in corso di accertamento, ma molto probabilmente si è trattato di un corto circuito, una Fiat Panda ha improvvisamente preso fuoco. Pochi istanti e l’auto si è completamente incendiata. Al volante del mezzo c’era una giovane che, stando a quanto riferito alle forze dell’ordine, aveva accompagnato la madre, avanti con gli anni, negli ambulatori del locale ospedale e quindi, una volta finiti gli esami cui doveva sottoporsi, la stava riportando a casa, sempre ad Anagni, dove entrambe vivono. L’incendio sarebbe scaturito dal cruscotto dal quale, all’improvviso, si sono sprigionate ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anagni, auto va a fuoco con dentro mamma e figlia: salve per miracolo - CorriereCitta : Anagni, in auto con coltellto e mazza da baseball: 36enne finisce nei guai -

Ultime Notizie dalla rete : Anagni auto ULTIM'ORA Anagni – Auto prende fuoco, completamente distrutta dalle fiamme (foto) TG24.info Auto in fiamme, tragedia sfiorata per mamma e figlia: in fuga dalla trappola mortale

Anagni, Fiat Panda in fiamme davanti al Convitto Principe di Piemonte; mamma e figlia abbandonano appena in tempo la trappola mortale. Verso le ore 12 di oggi 20 luglio, in Viale Giacomo Matteotti, ...

Anagni, in auto con coltellto e mazza da baseball: 36enne finisce nei guai

Un 36enne residente di Anagni (già gravato da vicende penali in materia di detenzione di sostanze stupefacenti) poiché, sorpreso alla guida della propria autovettura, con a bordo un giovane 30enne res ...

Anagni, Fiat Panda in fiamme davanti al Convitto Principe di Piemonte; mamma e figlia abbandonano appena in tempo la trappola mortale. Verso le ore 12 di oggi 20 luglio, in Viale Giacomo Matteotti, ...Un 36enne residente di Anagni (già gravato da vicende penali in materia di detenzione di sostanze stupefacenti) poiché, sorpreso alla guida della propria autovettura, con a bordo un giovane 30enne res ...