Al Consiglio Ue tutti sconfitti. Conte di più perché non ha un piano B (Di lunedì 20 luglio 2020) Il vertice del Consiglio europeo sta mostrando tutte le fratture, le sfumature, le contraddizioni dell'Unione europea. In primo luogo, è l'Unione stessa come istituzione ad essere messa a dura prova: la discussione, e le decisioni che ne conseguiranno, sugli strumenti economici comuni vengono condotte dal Consiglio Ue, che riunisce i capi di governo, e non dalla Commissione, che rappresenta il governo dell'Unione. La dialettica tra nazioni mostra come siano i governi a volere il maggior controllo sulle politiche europee, sottraendolo alle istituzioni comuni. La proposta dell'Olanda di far approvare i piani di riforma per l'utilizzo dei fondi europei da parte del Consiglio, con la possibilità di veto, è la massima espressione di questa volontà. L'assenza di fiducia reciproca, e dunque di capitale politico ... Leggi su panorama

GassmanGassmann : Il mio consiglio,che poi è quello che faccio personalmente, è di leggere molti giornali italiani, ma anche di legge… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo all’economista @domeniclombardi: -la sua proposta sui Dsp (nien… - sandrogozi : Il negoziato al Consiglio Europeo continua. Il mio messaggio ai Frugals???????????????????? & Visegrad???????????????? Tanti leader… - Pino59453833 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo all’economista @domeniclombardi: -la sua proposta sui Dsp (niente costi… - LobbaLuisa : RT @laura_maffi: @GiuseppeConteIT Mai mi sono sentito così orgogliosa di un Presidente del Consiglio italiano come lo sono di Giuseppe Cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio tutti Riunitosi il Consiglio Comunale di Sommariva del Bosco: tutte le novità IdeaWebTv Qui si parla di Muro di Berlino Tutti divisi trent’anni dopo

Assegnare ad un preciso evento un significato simbolico più ampio è corretto o rischia di distorcene il siginificato storico o quantomeno di porlo in secondo piano? Oggi saranno discussi nel consiglio ...

Rapallo: la celebrazione della Madonna del Carmine

Sant’Andrea di Foggia, a Rapallo, ha festeggiato Nostra Signora del Carmine. Dopo il concerto di campane dell’associazione Campanari Liguri e quello del Corpo Bandistico “Città di Rapallo”, il saluto ...

Assegnare ad un preciso evento un significato simbolico più ampio è corretto o rischia di distorcene il siginificato storico o quantomeno di porlo in secondo piano? Oggi saranno discussi nel consiglio ...Sant’Andrea di Foggia, a Rapallo, ha festeggiato Nostra Signora del Carmine. Dopo il concerto di campane dell’associazione Campanari Liguri e quello del Corpo Bandistico “Città di Rapallo”, il saluto ...