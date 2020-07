Addio a Brigid Berlin, musa di Andy Wharol e diva della Pop Art (Di lunedì 20 luglio 2020) Dalla frequentazione dell’alta società e alla partecipazione assidua alla vita mondana alla scena underground. È la trasformazione di Brigid Berlin diventata artista e attrice per Andy Warhol, che ne fece la superdiva dei suoi primi film. Ne divenne, inoltre, la sua confidente più stretta. Berlin, conosciuta sotto lo pseudonimo di Brigid Polk nella cerchia della Factory del re della Pop Art, è morta venerdì scorso, all’età di 80 anni, in un ospedale di Manhattan, dopo una lunga malattia che da tempo l’aveva costretta a letto. Brigid Berlin è morta a 80 anni Come ha spiegato il suo amico Rob Vaczy al “New York Times”, è deceduta per un ... Leggi su secoloditalia

