Vulcano Stromboli: due forti esplosioni scuotono la popolazione (Di domenica 19 luglio 2020) All’alba di stamani il Vulcano di Stromboli è tornato a farsi sentire: due forti esplosioni hanno scosso la popolazione. Due forti boati hanno scosso l’isola di Stromboli. Il Vulcano è tornato a fari sentire in maniera prorompente senza creare però danni e vittime. Le intense esplosioni, avvertite distintamente dalla popolazione del posto, sono avvenute all’alba di stamani. A renderlo noto il fatto è stato, come sempre, l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). La forte intensità è stata caratterizzata da lancio di lapilli incandescenti, movimento conosciuto come “attività Stromboliana” ... Leggi su bloglive

