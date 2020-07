Ue, Conte: “Dobbiamo fare di tutto per chiudere” (Di domenica 19 luglio 2020) La seconda giornata del vertice si è conclusa con un rinvio. Conte: “Rimandare la partita non giova a nessuno”. La seconda giornata del vertice Ue si è chiusa con un rinvio. Il nuovo appuntamento è per le ore 12 di domani. L’annuncio è stato fatto dal portavoce di Charles Michel, su Twitter. Giuseppe Conte, in … L'articolo Ue, Conte: “Dobbiamo fare di tutto per chiudere” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

luigidimaio : Dobbiamo essere ambiziosi e in questo momento tutto il Paese deve stringersi intorno al presidente del Consiglio Gi… - fattoquotidiano : Recovery fund, Conte: “Consapevole delle divergenze, ma dobbiamo superarle nell’interesse di tutti cittadini Ue” - Agenzia_Ansa : #VerticeUe #Conte: 'Dobbiamo chiudere, rinvio non giova all'Ue' #ANSA - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #VerticeUe #Conte: 'Dobbiamo chiudere, rinvio non giova all'Ue' #ANSA - Z3r0Rules : RT @PatriziaRametta: IMPERDIBILE @LaVeritaWeb ITALIA BEFFATA.. CONTE IN EUROPA A SUPPLICARE UN CONTENTINO... UNICA CHANCE E' SALUTARE DE… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Dobbiamo Dl Semplificazioni: Conte, 'più contrasto a illegalità ma coraggio per far correre Paese' Affaritaliani.it