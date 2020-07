Torino, Longo: “Non abbiamo approcciato bene, eravamo particolarmente provati” (Di domenica 19 luglio 2020) Il tecnico del Torino, Moreno Longo, al termine della gara persa 2-0 contro la Fiorentina, ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN: “Sicuramente non abbiamo approcciato bene, abbiamo regalato il primo gol alla Fiorentina e non ce lo possiamo permettere. Successivamente la squadra e cresciuta, con il palo di Belotti, poi è la seconda volta che ci fermano su un gol prima che la palla finisca in rete. Poi ci siamo sbilanciati e abbiamo preso il raddoppio su un nostro passaggio sbagliato e contropiede della Fiorentina. Adesso dobbiamo recuperare energie importanti per giocare la gara col Verona”. La squadra viola, sin dall’inizio, è riuscita ad imporre il proprio ritmo, sintomo di una condizione migliore: “Sicuramente la Fiorentina ... Leggi su sportface

