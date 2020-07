Sturaro: «Contro il Lecce è una sfida importante ma non ancora decisiva» (Di domenica 19 luglio 2020) Stefano Sturaro ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match Contro il Lecce. Le sue parole Stefano Sturaro ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Genoa-Lecce. Queste le parole dell’ex Juve. «Abbiamo preparato la sfida con la massima concentrazione, cercando i punti deboli di un avversario in salute. Dovremo dare tutto in campo, sarà una partita importante ma non decisiva. In quattro giorni rischiamo di giocarci la Serie A come no, in questo periodo tutto può succedere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

