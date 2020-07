Serie C, l’ombra del calcioscommesse su Virtus Verona-Gubbio (Di domenica 19 luglio 2020) La Procura di Roma sta indagando su Virtus Verona-Gubbio: aleggia lo spettro del calcioscommesse sulla Serie C Torna ad aleggiare l’ombra del calcioscommesse sulla Serie C. Ieri è emerso il coinvolgimento di un arbitro mentre oggi il nome dello stesso e una partita giocata a gennaio sono al centro dell’indagine della Procura di Roma. Come rivelato infatti da Repubblica, la gara al centro delle attenzioni degli inquirenti è quella tra Virtus Verona e Gubbio, giocata il 12 gennaio e sospesa a 11 minuti dal triplice fischio finale. Il motivo dello stop è stato l’infortunio subito dall’arbitro Luigi Catanoso, della sezione di Reggio Calabria. Avrebbe lamentato ... Leggi su calcionews24

100x100Napoli : Torna l’ombra del calcioscommesse in Italia - avventista : Sabato 18 Luglio 2020 ??Salmo 57:1-3 “Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me, perché l’anima mia cerca rifugio in… - signoradellegif : @marialuisology Netflix. Tra l’altro è una mini serie di una stagione divisa in sei parti che forse ha sofferto del… - Cicciricy : Day 6: L'episodio preferito della tua serie tv preferita. Ne cito una diversa dal giorno 4. Il sesto episodio dell… - MrFuccio : Miglior difesa della serie A, secondo miglior attacco dietro solo all'Atalanta, quasi raggiunto il record di punti… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’ombra Verona-Atalanta: la Dea non vuole smettere di crederci BetStars News – Italia