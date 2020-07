Sebastiano Rossi: dal record di imbattibilità a pugni, cocaina e galera (Di lunedì 20 luglio 2020) Nato a Cesena il 20 luglio del 1964, Sebastiano Rossi compie oggi 56 anni. Inizia la carriera con le maglie di Forlì e Cesena, passa poi all’Empoli, al Rondinella, di nuovo al Cesena. Vive le sue migliori stagioni con la maglia del Milan tra il 1990 e il 2002 vincendo cinque scudetti, tre Supercoppe italiane, una Coppa Intercontinentale, due Supercoppe europee e una Champions League. Chiuse la carriera con il Perugia. Portiere molto forte fisicamente e molto bravo tra i pali, Sebastiano Rossi non riuscì a debuttare in Nazionale. Nel febbraio del 1994 Rossi superò il record di imbattibilità di Zoff e con 929 minuti divenne il primatista in Serie A fino al 2015-2016 quando Gigi Buffon riuscì a superarlo. Nel 1998 Rossi ... Leggi su calcioweb.eu

