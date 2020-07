Rogo cattedrale di Nantes, fermato un sospetto (Di domenica 19 luglio 2020) fermato un uomo nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della cattedrale di San Pietro e Paolo ieri a Nantes. Lo riferisce il procuratore della Repubblica citato da France Info. L'uomo è un volontario che, la sera prima del Rogo, era stato incaricato di chiudere a chiave la cattedrale. Leggi su iltempo

