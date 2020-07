Real Madrid, i dubbi di Zidane: “Felice qui ma non so cosa accadrà in futuro” (Di domenica 19 luglio 2020) "Nessuno sa cosa succederà, e per questo io non parlo del prossimo anno". Con queste parole Zinedine Zidane lancia la bomba sul suo futuro. Il tecnico del Real Madrid, dopo aver vinto la Liga in questa stagione, si appresta a guidare i blancos nelle ultime partite in campionato e Champions League ma non si sbilancia per quanto riguarda la prossima annata.Zidane: "Felice qui ma non so cosa accadrà"caption id="attachment 993009" align="alignnone" width="776" Real Madrid Sergio Ramos Zidane (getty images)/captionIntervenuto nelle ore di vigilia della gara tra Real Madrid e Leganes di questa sera, Zidane non si è sbilanciato: "Ho un contratto, mi piace stare qui e mi ... Leggi su itasportpress

