Ranieri: “Siamo cambiati di testa nel secondo tempo, manca ancora un punto” (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo la vittoria sul Parma, Claudio Ranieri – tecnico della Sampdoria – ha commentato così la gara di questo pomeriggio come riportato dal canale ufficiale dei blucerchiati: “Hanno iniziato meglio di noi, poi non avevamo mai giocato alle cinque e un quarto e infine il campo non era bagnato. Così la palla non scorreva. Ci abbiamo messo un tempo a capirlo, poi nel secondo tempo siamo stati più corti e compatti. Così tutto è cambiato. Loro sono rimasti sbalorditi dal nostro ritorno, le rimonte sono le partite più belle anche se ci rimetti il fegato. Salvezza? Diciamo che siamo a cavallo, anche se manca un punto per la matematica. Mi piace il fatto di essere entrato in sintonia con i ragazzi, è una cosa di cui ho bisogno per dare tutto me ... Leggi su alfredopedulla

