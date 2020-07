Politano all’improvviso. Il Napoli vince al 94esimo ma continua a creare poco rispetto a quanto produce (Di domenica 19 luglio 2020) Quando tra tra Napoli e Udinese sembra finire 1-1, arriva un gran gol di Politano. Di sinistro. Secco, da fuori area. Sul primo palo. È la rivincita del calciatore più discusso dai tifosi e sui social. Anche stasera, fino al gol, non aveva creato nulla di che. Ma chi segna ha sempre ragione. E lui regala i tre punti al Napoli che mostra sempre sé stesso. Tanto possesso palla, pochissime occasioni create rispetto alla mole di gioco. Nel primo tempo reti di De Paul e poi pareggio di Milik subentrato a Mertens colpito duro. Nella ripresa, un legno per parte. Prima della rete di Politano. Gattuso ripropone i titolarissimi, almeno nove undicesimi della squadra che giocherà a Barcellona: Ospina in porta, il tridente classico, Manolas al fianco di Koulibaly e Lobotka al centro al ... Leggi su ilnapolista

