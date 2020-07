Permesso disabili valido in tutte le zone ZTL di Italia a prescindere dal Comune (Di domenica 19 luglio 2020) Fino ad ora gli invalidi con permessi di circolazione potevano accedere solo nelle zone ZTL del Comune che aveva rilasciato il Permesso. D’ora in poi questo limite viene superato e i disabili in possesso di Permesso di circolazione potranno accedere alle zone ZTL di tutta Italia. Permesso disabili e DL Semplificazioni Il decreto Semplificazioni, infatti, che è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che sia le persone con disabilità con i propri veicoli che chi li accompagna potranno transitare nelle zone ZTL di tutta Italia e non più soltanto in quelle del Comune che ha rilasciato il Permesso di ... Leggi su notizieora

PaolaPisano_Min : Grazie a una piattaforma informatica presso il MIT le persone disabili possono accedere con un unico permesso alle… - NotizieOra : Permesso disabili valido in tutte le zone ZTL di Italia a prescindere dal Comune - itastartupvisa : RT @PaolaPisano_Min: Grazie a una piattaforma informatica presso il MIT le persone disabili possono accedere con un unico permesso alle Ztl… - DrKing77 : Permesso disabili in auto valido Ztl tutta Italia Leggi l'articolo su - DrKing77 : Permesso disabili in auto valido Ztl tutta Italia -