Per Meghan Markle non suoneranno le campane: così ha deciso la Regina (Di domenica 19 luglio 2020) Appassionati di Famiglia Reale, buona domenica: c’è per voi una storia che sembra arrivare dalla popolare serie tv The Crown e invece è “originale”, protagoniste la Regina Elisabetta e Meghan Markle. Iniziamo dalle tradizioni: per volere della Sovrana, i membri della famiglia reale si svegliano, il giorno del loro compleanno, con il suono delle campane di Westminster Abbey. Hanno suonato lo scorso 19 febbraio per il compleanno del principe Andrea (nonostante sia stato travolto dallo scandalo Epstein) e il 4 agosto dovrebbero suonare per Meghan Markle. Ma non succederà. Se la moglie di Harry ha avuto questo privilegio nel 2018 3 nel 2019, in quando membro senior della royal family, addio campane ore che s’è andata con ... Leggi su ilfattoquotidiano

