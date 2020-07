Palermo, senti Cappioli: “In Serie C non sarà facile, ecco cosa serve per vincere” (Di domenica 19 luglio 2020) I consigli di Massimiliano Cappioli.Un filo rosso lega l'ex centrocampista, il Palermo e la Serie C. Nella stagione 2000-01 (l'ultima per i siciliani nel minore dei campionati professionistici), infatti, il classe '68 vestiva la maglia numero dieci dei rosanero e portava al braccio la fascia da capitano. Una grinta di un'altra categoria e qualità da fuoriclasse, che gli permisero di collezionare ben 33 presenze e 14 gol, trascinando il club di Viale del Fante in cadetteria.Santana: "Serie C campionato ostico, voglio vivere un altro anno da protagonista"In un'intervista rilasciata tra le righe del Giornale di Sicilia, l'ex giocatore ha parlato della promozione conquistata dal Palermo in questa travagliata stagione e ha dispensato qualche consiglio in vista ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, senti #Cappioli: “In #SerieC non sarà facile, ecco cosa serve per vincere” - Apache1000100 : @VNotKind E Salvini é sempre stato tifoso del milan. E ti posso garantire, che tra i miei amici milanisti, ce n'era… - athelen_ : Amica toscana in vacanza a Favignana: Ele senti ma non posso andare a Palermo per incontrarci, possiamo vederci a T… - robypec75 : @TolliVincenzo Io vivo a Palermo ...e sono uscito da quel ponte 20 metri prima ....poi senti parlare il primo citta… - Sebasti07839603 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Senti #gollum mi faresti il favore di non nominare palermo , il palermitano e la si… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo senti Palermo, senti Cappioli: “In Serie C non sarà facile, ecco cosa serve per vincere” Mediagol.it Nubifragio a Palermo, i sopravvissuti: "Abbiamo nuotato uscendo dai finestrini per salvare i bimbi"

Il racconto di Sufien, che a Palermo ha salvato mamma e figlio dal nubifragio: “Non sono un eroe” “Sembra facile dalle immagini ma io che l'ho vissuto realmente, nemmeno ci credo ancora che ci sono ri ...

Palermo riparte dai suoi monumenti con RestArt, monumenti aperti in notturna tutti i fine settimana

Ripartire dal territorio. Si può e si deve. Perché la Palermo colma di turisti – con il centro storico che rigurgita ristorantini di charme e il Cassaro affollato da visitatori che passano indifferent ...

Il racconto di Sufien, che a Palermo ha salvato mamma e figlio dal nubifragio: “Non sono un eroe” “Sembra facile dalle immagini ma io che l'ho vissuto realmente, nemmeno ci credo ancora che ci sono ri ...Ripartire dal territorio. Si può e si deve. Perché la Palermo colma di turisti – con il centro storico che rigurgita ristorantini di charme e il Cassaro affollato da visitatori che passano indifferent ...