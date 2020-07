Pagelle Napoli-Udinese 2-1, voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Le Pagelle di Napoli-Udinese 2-1 con i voti e il tabellino della sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. Al San Paolo inizio complicato per gli azzurri che passano in svantaggio a causa della rete di De Paul, ma alla mezzora di gioco Milik, appena entrato al posto dell’infortunato Mertens, pareggia i conti. Nel secondo tempo traversa clamorosa di Zielinski e auto traversa di Koulibaly che salva un gol, nell’ultimo minuto di recupero c’è il gol di Politano che vale il 2-1. Di seguito le Pagelle con i voti ai protagonisti. Napoli (4-3-3): Ospina 6.5; Hysaj 5.5, Manolas 5.5, Koulibaly 6, Mario Rui 6.5; Fabian Ruiz 6.5 (35′ st Elmas sv), Lobotka ... Leggi su sportface

