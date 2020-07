Nel MotoGp di Spagna vince Quartararo, brutta caduta per Marquez (Di domenica 19 luglio 2020) Fabio Quartararo è il primo pilota francese a vincere un Moto Gp dal 1999, conquistando il circuito spagnolo di Jerez nella gara di apertura della stagione. Quartararo, 21 anni, corre per il gruppo satellite della Yamaha, era partito in pole position e la sua più grande minaccia, Marc Marquez, è venuta meno quando il campione del mondo in carica è caduto al 20esimo giro, fratturandosi un braccio. Nonostante la pole fosse di Quartararo è stato Marquez a dominare in avvio, fino a una prima caduta che lo ha costretto al sedicesimo posto. Un contrattempo che non ha impensierito il campione, protagonista di una rimonta clamorosa che lo ha riportato in terza posizione. Al momento di andare a incalzare la testa della gara superando Vinales, però, nuova ... Leggi su agi

