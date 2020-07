Mercato Juventus, l’erede di Alex Sandro può arrivare dal Portogallo (Di domenica 19 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è all’opera per rinforzare il reparto. Adesso spunta una nuova idea per la fascia sinistra, con l’identikit tracciato da Paratici che porterebbe a un giovanissimo terzino portoghese. Adesso si valuta il profilo, con la concorrenza che però sembrerebbe essere folta. Idea allettante, e ora si riflette su un’offensiva. Mercato Juve: Nuno Mendes nuova idea per la fascia Secondo quanto riferito da “CalcioMercato.com” Nuno Mendes sarebbe il nuovo nome per la difesa di Sarri. Il giovane terzino dello Sporting Lisbona è stato blindato con una clausola di 45 milioni, e sulle sue tracce ci sarebbero già Manchester United e Liverpool. Leggi anche: Higuain Juventus, occhio allo scambio con ... Leggi su juvedipendenza

