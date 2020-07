Marotta: “Eriksen? Non è una bocciatura, ma turnover. Zaniolo? Non abbiamo sentito la Roma” (Di domenica 19 luglio 2020) Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Beppe Marotta, ad dell’Inter presentando la sfida di questa sera all’Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole: “Mancano ancora cinque partite, c’è ancora del tempo per un consultivo definitivo. Si può delineare una valutazione che non può che essere positiva. Il lavoro di Conte si è visto, non solo per la classifica, ma anche per i concetti che ha trasmesso alla squadra. Zaniolo? E’ un calciatore interessante, ma non abbiamo approcciato la dirigenza della Roma e probabilmente non lo faremo. Eriksen? Giochiamo ogni tre giorni, l’allenatore mette in campo la squadra più funzionale per l’avversario ma non è una bocciatura, fa parte del turnover. Dzeko? Parlare di mercato adesso e ... Leggi su alfredopedulla

ApCalciomercato : Marotta: “Conte non ha bocciato Eriksen”. Poi su Zaniolo, Sanchez e Nainggolan - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Marotta: «Gli allenatori devono adattarsi, quindi più duttili sono i calciatori meglio è» A Sky Sport: “L’esclusione di Erik… - napolista : Marotta: «Gli allenatori devono adattarsi, quindi più duttili sono i calciatori meglio è» A Sky Sport: “L’esclusion… - abdo_massa : RT @marifcinter: Condò: 'Il campione, il Matthaus, nella testa di Marotta era Eriksen' Bergomi: 'Eh ma non lo è. Ci vuole uno di grande per… - SpazioInter : #Marotta: 'Nessun contatto per #Dzeko e #Zaniolo. #Eriksen out? Turnover necessario' - -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “Eriksen