HIGHLIGHTS Parma Sampdoria: gol e azioni salienti del match (Di domenica 19 luglio 2020) Gol e azioni salienti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Parma Sampdoria Gol e azioni salienti del match tra Parma e Sampdoria, valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Pagelle e Highlights 33^ giornata: SPAL-Inter 0-4 nerazzurri a -6. Sassuolo-Juventus 3-3 Alex Sandro salva i bianco… - __Simo95__ : Il primo tempo contro il Parma non l'ho visto ho seguito la tl ed ho letto tanti insulti ad Ibra ma vedendo ora gli… - infoitsport : VIDEO – Milan-Parma 3-1, Serie A: gol e highlights della partita - ParmaLiveTweet : Milan-Parma 3-1, gli highlights della sconfitta crociata - Milannews24_com : Highlights Milan-Parma: segui con noi le azioni e i gol del match -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Parma

Sampdoria News 24

Gol e azioni salienti del match tra Parma e Sampdoria, valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20.Gol e azioni salienti della sfida valida per la 34a giornata di Serie A 2019/20: gli highlights di Parma-Sampdoria Gol e azioni salienti del match tra Parma e Sampdoria, valevole per la 34a giornata d ...