Gp Ungheria, ancora Hamilton. Ferrari ‘doppiate’. Gp Spagna, Quartararo su tutti. ‘Beffa’ Marquez (Di domenica 19 luglio 2020) Alla 90ima pole, non poteva che seguire l’86ima vittoria. Lewis Hamilton ha infatti agevolmente dominato al Gp d’Ungheria, nonostante ‘l’insidia’ rappresentata da un altrettanto bravo Max Verstappen (Red Bull) il quale, dopo aver evitato il peggio finendo sulla barriera all’inizio, ha poi ‘tallonato’ la Mercedes del britannico fino all’ultimo giro. Al terzo scalino del podio, tanto per cambiare, il preciso Valterri Bottas. A seguire, l’attento Lance Stroll (Racing Point), quindi Alexander Albion (Red Bull). E le ‘rosse’? Purtroppo ancora male: Sebastian Vettel è giunto al sesto e Charles Leclerc peggio, undicesimo. Entrambe doppiate dalla Mercedes di Hamilton le Ferrari hanno dovuto anche ‘mandare ... Leggi su italiasera

