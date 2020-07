Giovedì 16 Luglio 2020 – 241ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di domenica 19 luglio 2020) seduta Ora inizio: 09:32 Con 159 voti favorevoli e 121 contrari l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il decreto rilancio (ddl n. 1874, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19). Nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico di conversione del testo di 265 articoli trasmesso dalla Camera. Giunto in Aula senza relazione, il provvedimento reca interventi per il sistema sanitario, la protezione civile, la pubblica sicurezza e le forze armate; fornisce ... Leggi su udine20

