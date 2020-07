F1 Gp Ungheria live, caccia a Hamilton. La gara in diretta dalle 15.10 (Di domenica 19 luglio 2020) Lewis Hamilton parte oggi in pole position nel Gran Premio d'Ungheria. Il britannico ieri ha centrato la pole numero novanta della carriera, e con un giro record , 1'13"447, nel Q3. L'altro pilota ... Leggi su quotidiano

SkySportF1 : COLPO DI SCENA: Verstappen a muro nel giro di formazione! Tirante dello sterzo rotto per l'olandese! Il LIVE ?… - infoitsport : Formula 1, GP d'Ungheria 2020: la diretta live da Budapest - infoitsport : F1 Gp Ungheria live, caccia a Hamilton. La gara in diretta dalle 15.10 - infoitsport : F1, GP d'Ungheria: la diretta-live - Virgilio Sport - infoitsport : LIVE F1 GP Ungheria, la Gara in diretta tempo reale: piove, Verstappen fuori prima del via -