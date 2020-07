Evade per un caffè al bar e viene beccato dai carabinieri: arrestato (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato per evasione un 50enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. I militari, nell’ambito di uno dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando provinciale di Napoli, lo hanno notato mentre stava entrando in un bar poco lontano dalla sua abitazione. Entrati nell’esercizio commerciale, i carabinieri hanno trovato il 50enne, Raffaele De Falco, che stava sorseggiando un caffè al banco. L’uomo, alla vista dei militari, è rimasto di stucco. A De Falco non è restato altro che consegnarsi, senza opporre alcuna resistenza. arrestato, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo ... Leggi su anteprima24

