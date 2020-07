Dottoressa aggredita a Napoli operata d’urgenza: “Ha avuto un infarto” (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Raccontiamo oggi una triste conseguenza della aggressione avvenuta il 12 luglio a Lago Patria a carico della postazione 118 Varcaturo SAUT”. Comincia così il post di denuncia pubblicato in giornata dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, che ritorna sull’aggressione di una settimana fa a carica di una Dottoressa la quale, oltre ad un trauma costale, ha avuto un infarto. “Sembra infatti – si legge su Facebook – che la collega aggredita, in seguito alla brutalità del gesto, abbia avuto un infarto. L’amara scoperta è stata fatta quando il medico, subito dopo l’aggressione, si è recato in PS per farsi refertare per le lesioni ricevute, alle analisi del sangue è uscita la ... Leggi su anteprima24

