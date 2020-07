Coronavirus, follia in Spagna: tentano di organizzare una partita calcio tra sani e infetti, intanto la Catalogna esorta i cittadini di 3 città a restare in casa (Di domenica 19 luglio 2020) Mentre le autorità della Catalogna esortano i cittadini di 3 città a restare in casa, nel nord della Spagna veniva organizzata una follia in tempi di Coronavirus. A Pamplona, infatti, alcuni ragazzi hanno tentato di organizzare una partita di calcio tra sani e infetti. La gara era programmata per lunedì prossimo nel quartiere Mendillori di Pamplona. Gli organizzatori hanno pubblicizzato l’evento sui social, e sono stati bloccati e denunciati dalle autorità. Secondo quanto riportato dal quotidiano As, ad avere l’idea è stato un ragazzo di 23 anni, che oltre alla denuncia ha ricevuto una multa da 3mila euro. Le ... Leggi su meteoweb.eu

