Conte: “Il calendario ci mette in difficoltà, c’è un’anomalia strana” (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo il pareggio contro la Roma, il tecnico dell’Inter ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole di Antonio Conte: “Stiamo facendo ottime cose. Siamo in Champions con 4 giornate d’anticipo e con grande distacco su Roma, Napoli e Milan. L’anno prossimo qualcuno starà fuori. Noi sottotono? Chissà cosa si dice allora delle altre squadre che non hanno centrato l’obiettivo. Abbiamo un calendario folle, fatto per metterci in difficoltà, c’è un’anomalia strana. Giochiamo sempre alle 21:45 e queste cose le paghi, le avversarie hanno avuto un giorno in più per riposare. E’ la terza gara che giochiamo consecutivamente con una squadra che ha un giorno, uno e mezzo di riposo in più rispetto a noi. La situazione sul pareggio della Roma ... Leggi su alfredopedulla

