Bimbo di due anni travolto e ucciso dal padre mentre fa retromarcia con l'auto (Di domenica 19 luglio 2020) Un Bimbo di due anni è morto la notte scorsa a Bari dopo essere stato investito dall'auto del padre. L'incidente è avvenuto nel campo nomadi del quartiere Japigia. Il piccolo - secondo una prima ... Leggi su leggo

auxgoldenx : RT @sottonaper1D: chi è il bimbo tra i due? - stregastregonza : @Massimo65755300 Ho letto. Neanche di fronte a crimini efferati nessuno lo fa. C’è da pensare. Due giorni fa a Napo… - _ichooseoned : RT @sottonaper1D: chi è il bimbo tra i due? - Birobiro72 : RT @AriannaPioli: #parma ma davvero serviva spendere dei soldi in un tribunale per dire che un bimbo non può avere due mamme ?! Siamo messi… - hazzasunflower_ : RT @sottonaper1D: chi è il bimbo tra i due? -