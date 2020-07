Bevete il caffè amaro? Forse nascondete una personalità complessa… (Di domenica 19 luglio 2020) Bevete il caffè amaro? Allora sussulterete sulla sedia! Secondo gli inquietanti risultati di uno studio condotto in Austria presso l’Università di Innsbruck, potreste avere una personalità pericolosa. Dalle risultanze austriache, parrebbe infatti che gli amanti del caffè amaro nascondino psicopatie tendenti al sadismo. L’indagine risale al 2015, ma ad un lustro di distanza, è tornata in voga perché smentita in parte da un rapporto redatto sullo stesso argomento dalla Roosevelt University di Chicago. Ma insomma, chi ha ragione? Curiose? Iniziamo! Bevete il caffè amaro? Cerchiamo di capirne di più! La squadra di ricerca austriaca ha in passato condotto una ricerca che avrebbe evidenziato una correlazione tra la preferenza per ... Leggi su pianetadonne.blog

francamente7689 : RT @miki_lzz: Ma vivete di recovery fund oppure ogni tanto vi bevete pure un caffè? - miki_lzz : Ma vivete di recovery fund oppure ogni tanto vi bevete pure un caffè? - Alaitaliana_ : RT @RadioItalia: Quanti caffè bevete al giorno? ?? (da la @repubblica) - RadioItalia : Quanti caffè bevete al giorno? ?? (da la @repubblica) - Tegliucci : @matematico65 @CarloCalenda Che fa la Raggi? Cosa è l’Atac? Ma che bevete la mattina al posto del caffè, estratto di peyote? -

Ultime Notizie dalla rete : Bevete caffè