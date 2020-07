Barcellona, Dani Alves: “Messi sta tirando la macchina da solo” (Di domenica 19 luglio 2020) L’amicizia con Messi, l’avventura leggendaria al Barcellona e il suo contributo nel portare in blaugrana diversi connazionali, su tutti Neymar. Dani Alves si racconta e lo fa ai microfoni di Radio Catalunya, partendo ovviamente dalla situazione delicata che il Barcellona sta vivendo anche alla luce delle dichiarazioni di Messi (“Se giochiamo così, il Napoli ci elimina“): “E’ un vincente, non gli piace perdere ed è normale che si arrabbi. Vuole sempre vincere, come me – ha spiegato il laterale brasiliano – E’ al Barça da molti anni ed è consapevole di ciò di cui ha bisogno per poter vincere. Lui è sempre stato il piatto principale, ma noi eravamo gli ingredienti perfetti. La sensazione ora è che deve sempre tirare la ... Leggi su sportface

