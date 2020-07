Zaccheroni non ci crede: «Non penso che la Juve possa perdere questo scudetto» (Di sabato 18 luglio 2020) Zaccheroni: «Non mi immagino una Juve che possa perdere lo scudetto». L’ex tecnico bianconero dice la sua sulla corsa al titolo Alberto Zaccheroni, ex tecnico della Juventus, dice la sua sulla corsa scudetto sulle pagine del Corriere della Sera. Le sue parole: «Diciamo improbabile. Non me la immagino la Juve che perde questo scudetto, anche se è chiaro che c’è qualcosa che non va nella capolista: il problema per Sarri è che spesso ci sono dei giocatori che escono dalla partita. Altrimenti vedremmo in campo il tridente. L’Inter non ci ha creduto prima, bastava vedere lo sguardo dei giocatori in certe partite. Però non deve ... Leggi su calcionews24

