Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 34ª giornata (Di sabato 18 luglio 2020) Nuovamente in campo la Serie A, dopo la brevissima “pausa” di ieri. Oggi si riparte con altre tre tre sfide, poi domani il piatto ricco e lunedì quello “forte”, con il big match Juventus-Lazio. E la programmazione tv? Quali partite saranno trasmesse su Sky e quali su Dazn? Ecco l’elenco completo che chiarisce i dubbi. SABATO 18 LUGLIO ore 17.15 Verona-Atalanta (Sky) ore 19.30 Cagliari-Sassuolo (Sky) ore 21.45 Milan-Bologna (Dazn) DOMENICA 19 LUGLIO ore 17.15 Parma-Sampdoria (Dazn) ore 19.30 Brescia-SPAL (Sky) Fiorentina-Torino (Dazn) Genoa-Lecce (Sky) Napoli-Udinese (Sky) ore 21.45 Roma-Inter (Sky) LUNEDI’ 20 LUGLIO ore 21.45 Juventus-Lazio (Sky)L'articolo Serie A, Sky o Dazn? La ... Leggi su calcioweb.eu

Milan Bologna dove vedere: Sky o DAZN? Canale tv e streaming

Dove vedere Milan-Bologna in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni necessarie su come assistere alla partita di Serie A di questa sera a San Siro. Diletta Leotta (Getty Images) Dopo la brillante ...

L'Atalanta, ancora imbattuta dalla ripresa del campionato, fa visita a un'altra squadra che sta disputando un ottimo campionato, nonostante una striscia recente poco incoraggiante: il Verona di Ivan J ...

