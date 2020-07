Serie A, Roma-Inter affidata a Di Bello (Di sabato 18 luglio 2020) Sarà Marco Di Bello di Brindisi ad arbitrare il big match di domenica alle 21,45 allo Stadio Olimpico tra Roma e Inter, valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Parma-Sampdoria di ... Leggi su leggo

SkySport : Caso Zaniolo, tensioni rientrate solo in parte nella Roma rilanciata da 3 vittorie di fila - TuttoMercatoWeb : Rigore alla Roma e Juric si rivolge agli arbitri: 'Che banda... Siete senza vergogna' - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - 34° turno, date, orari e programmazione tv delle partite - GorskiPark : @Casti_F Spero che nella serie compaiano grandi nomi della Roma quali Guigou, Rinaldi, Bartelt, Fabio Júnior, Tetradze etc -