Serie A | Di Bello sarà l’arbitro di Roma-Inter

Designato l'arbitro di Roma-Inter In vista della quindicesima giornata del girone di ritorno della Serie A in programma domenica, l'AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Roma-Inter, in programma per domenica 19 luglio con calcio d'inizio alle ore 21:45, sarà diretta dall'arbitro Marco Di Bello, 39enne di Brindisi. Il fischietto pugliese sarà assistito da Cecconi e Galetto. Il quarto uomo sarà Giua. Al VAR ci sarà Giuda e all'AVAR Di Vuolo.

Ultime Notizie dalla rete : Serie Bello VIDEO Serie A, qual è il gol più bello della 33a giornata? Le tre prodezze da fuori area… Mediagol.it Per la Pallavolo Faenza e il Russi è arrivato il ripescaggio in serie C

... C sarà la squadra di raccordo tra la serie B2 e le due formazioni di Prima Divisione dove saranno schierate le nostre Under 19 e Under 17". Molto soddisfatto è anche coach Casadei: "Credo che ...

Downton Abbey 8 Libri ambientati come la serie TV

La serie è firmata da Julian Fellowes ... E’ stato questo il libro che ha ispirato Downtown Abbey e io l’ho trovato davvero bello ed interessante. In questo caso le vicende dei titolati o borghesi ...

