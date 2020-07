Sbarca in Italia Google Play Pass: i prezzi e come funziona l’abbonamento (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo aver fatto capolino sui primi mercati test, Google Play Pass va finalmente a crescere, con il colosso di Mountain View ad aver deciso di espanderne la diffusione. Per chi non lo sapesse, si tratta di un servizio in abbonamento che, pagando naturalmente un canone, permette di accedere ad una selezione di applicazioni e giochi per Android su Google Play Store. Un servizio che ha debuttato lo scorso settembre negli Stati Uniti e che ora per l'appunto a "contagiare" anche l'Italia, oltre che Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Irlanda, Australia, Canada e Nuova Zelanda. Esattamente come funziona Netflix per serie TV e film, anche Google Play Pass offre la stessa filosofia applicandola a giochi ... Leggi su optimagazine

ishka_iz : chiunque sbarca in Italia con qualsiasi mezzo,italiani di ritorno inclusi,va messo subito in quarantena in struttur… - To_Monica_ : RT @MareTenuta: @matteosalvinimi Mr. Salvini, vero. Infatti nel grafico si vede l'invasione dei migranti in Italia, mentre in Spagna e sopr… - idEnricoM : Google #PlayPass sbarca ufficialmente in Italia con abbonamenti super - infoitscienza : Play Pass di Google: il nuovo servizio sbarca finalmente in Italia - gabri48_123 : @GabGiacobino @janavel7 Beh, se è per questo, ci farebbero comodo anche i 4800euro al mese che si stanno spendendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarca Italia Google Play Pass sbarca in Italia: ecco i prezzi e i piani disponibili (aggiornato: disponibile per tutti) Androidworld Sbarca in Italia Google Play Pass: i prezzi e come funziona l’abbonamento

Un servizio che ha debuttato lo scorso settembre negli Stati Uniti e che ora per l’appunto a “contagiare” anche l’Italia, oltre che Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Irlanda, Australia, Canada e ...

"Nel loro Paese c'è il Covid". E la toga fa restare il migrante in Italia

L'ondata di malati autoctoni ha piegato l'Italia: l'emergenza Coronavirus ha messo alle corde ... si stanno verificando episodi di positività da parte di clandestini che sbarcano nel nostro Paese. E ...

Un servizio che ha debuttato lo scorso settembre negli Stati Uniti e che ora per l’appunto a “contagiare” anche l’Italia, oltre che Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Irlanda, Australia, Canada e ...L'ondata di malati autoctoni ha piegato l'Italia: l'emergenza Coronavirus ha messo alle corde ... si stanno verificando episodi di positività da parte di clandestini che sbarcano nel nostro Paese. E ...