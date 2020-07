Sassuolo, Caputo: «Volevamo l’Europa. 18 gol? Sono felice» (Di sabato 18 luglio 2020) Francesco Caputo ha parlato al termine del match contro il Cagliari: le dichiarazioni dell’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione offerta contro il Cagliari. PRESTAZIONE – «Il mister non ci ha rimproverato. Siamo dispiaciuti perché veniamo via da Cagliari con un pareggio e potevamo fare di più. L’abbiamo sbloccata, l’avevamo indirizzata bene, poi il Cagliari è rimasto in 10, ma alla prima disattenzione abbiamo subito gol e dispiace perché siamo stati perfetti fino a quel momento, poi il Cagliari si è chiuso e non abbiamo trovato spazio». SALTO DI QUALITA’ – «È difficile da spiegare. Ci manca quella cattiveria e quella ... Leggi su calcionews24

