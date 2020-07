Romulo: «Vicino all’Inter a gennaio. Futuro? Contatti col Monza» (Di sabato 18 luglio 2020) Romulo ha svelato alcuni retroscena di mercato su Inter e Monza: le dichiarazioni del centrocampista brasiliano Romulo, centrocampista brasiliano attualmente svincolato, ha svelato alcuni retroscena di mercato riguardanti l’Inter e il Monza. INTER – «A gennaio sono stato Vicino all’Inter. Stavamo trattando, ma poi è sfumato tutto perché avevo già giocato con Genoa e Brescia e non potevo indossare una terza maglia in stagione. Peccato perché mi sarebbe piaciuto essere allenato da Antonio Conte, che mi aveva voluto fortemente alla Juve. Purtroppo quando arrivai a Torino però si era appena dimesso. Lo ritengo un allenatore fenomenale». Monza – «Ho un paio di richieste in Spagna, anche se ormai sto ... Leggi su calcionews24

