Pd | Provenzano | ' quello siciliano deve tornare ad alzare la voce'

Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) - "Il Pd siciliano deve tornare ad alzare la voce nella discussione pubblica nazionale". E' l'invito del ministro del Sud Peppe Provenzano, a Morgantina (Enna) per il congresso regionale del Pd. "Abbiamo bisogno di farlo - dice Provenzano - perché siamo in un momento in cui anche nel nostro partito ci sono alcune perplessità su alcune scelte, ad esempio sulla cassa integrazione. Questo non è assistenzialismo".

E la denuncia del ministro del Sud Peppe Provenzano, a Morgantina (Enna). "Quello che cominciamo a registrare sono gli effetti drammatici, di cui non conosciamo ancora la profondità - dice - che ha ...

