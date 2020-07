“Non so i vostri, ma i miei capelli devono essere sempre perfetti”: Donald Trump e la battuta sui soffioni delle docce (Di sabato 18 luglio 2020) In conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha parlato di come gli Stati Uniti siano stati efficaci nel “rispondere” al “virus cinese”. A un certo punto, però, il presidente Usa ha citato un altro tipo di efficienza: quella degli elettrodomestici. “I soffioni delle docce devono funzionare bene. Altrimenti l’acqua non esce e devi stare lì più a lungo. Non so i vostri, ma i miei capelli devono essere sempre perfetti“, ha detto Trump tra le risate generali. L'articolo “Non so i vostri, ma i miei capelli devono ... Leggi su ilfattoquotidiano

