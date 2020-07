Nikolaj Coster-Waldau (Jaime di Game of Thrones) celebra il Leeds di Bielsa: “Immortali” (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Per tre volte nella sua storia il Leeds ha scalzato dal trono della Premier League le due grandi regine del calcio inglese: Liverpool (1968-69, 1973-74) e Manchester United (1991-92). E forse allora non è un caso che la gioia dei tifosi dei peacocks, neopromossi in Premier League dopo sedici anni di assenza, sia stata affidata al ‘Kingslayer’ per eccellenza. Dopo la penultima giornata del campionato 2019/2020, il Leeds ha pubblicato infatti un VIDEO che ha visto come protagonista Nikolaj Coster-Waldau, attore noto soprattutto per l’interpretazione di Jaime Lannister in ‘Game of Thrones’ e tifosissimo dei whites. Nel VIDEO c’è spazio per una dedica telefonica ... Leggi su sportface

